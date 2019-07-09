Главу отдела полиции Сергея Васильева отправили в отставку
— Принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району, — сказали в профильном ведомстве.
На время проведения проверки Васильеву запретили заниматься служебной деятельностью. Помимо начальника, уволены еще двое полицейских. По предварительным данным, это связано с делом предполагаемого серийного отравителя Мурата Сабанова, который изначально был отпущен под подписку о невыезде. Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении стражей порядка.
Первые два обращения от пострадавших были зафиксированы 8 июня, когда Сабанов угостил их газировкой. Они потеряли сознание, а затем обнаружили пропажу денег и мобильных телефонов. После госпитализации и выписки граждане обратились в полицию. Сабанова удалось задержать сразу. Вину он признал. Ему предъявили обвинение в двух кражах, но отпустили под подписку о невыезде.
Позже прокуратура потребовала возбудить дела против правоохранителей, отпустивших Сабанова.