Участие в столичных аукционах приняли 400 инвесторов

Самая заметная активность зафиксирована на торгах по аренде нестационарных торговых объектов в парках. И это несмотря на не самые благоприятные погодные условия, установившиеся в последние дни.

— За прошедшую неделю было реализовано 9 таких лотов, на которые претендовали 36 участников. При этом стартовая цена суммарно за все объекты в ходе торгов была превышена почти на 700 процентов, — заявил руководитель Департамента по конкурентной политике города Москвы Геннадий Дегтев.

Все объекты расположены в Лианозовском парке. Скоро там будут открыты новые торговые точки по продаже кукурузы, мороженого и напитков. В ближайшее время еще в семи парках столицы появится около 60 торговых точек.

Еще одна позиция, за которую шла напряженная конкурентная борьба на электронных торгах, — продажа машино-мест. На 14 выставленных на аукцион лотов претендовали 87 инвесторов. Такая активность связана с возможностью приобрести лот по сниженной цене. Итоговая стоимость машино-мест, выкупленных победителями торгов, составила от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

Самым востребованным оказалось помещение в 193 квадратных метра на Нижегородской улице. На него претендовали 11 инвесторов.

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