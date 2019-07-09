Территорию вокруг станции «Юго-Восточная» благоустроят

Работы по благоустройству в районе метро «Юго-Восточная» завершены на 30 процентов. Об этом 9 июля сообщили в Департаменте капитального ремонта Москвы.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, с просьбой благоустроить пустыри, решить проблемы с парковкой и освещением, а также недостатком детских и спортивных площадок обратились сами жители.

— В результате было принято решение не ограничиваться только площадками перед станциями метро, а расширить зону благоустройства вглубь районов, — рассказали в пресс-службе департамента.

Работы ведутся на территории 25,5 гектара, протяженность составляет два километра. Частично завершен демонтаж покрытий, прокладка кабельной линии с трубами из полиэтилена низкого давления, а также наполовину закончена установка нового бордюрного камня протяженностью 15,5 тысячи метров. Рабочие уже начали обустраивать тротуары площадью почти 29 тысяч квадратных метров.

Специалистам предстоит заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части, установить дорожные знаки и нанести разметку.

— Для автомобилистов организуют парковки, а для тех, кто пользуется общественным транспортом, здесь будут современные остановочные павильоны, — добавили в пресс-службе ведомства.

Установят в рамках работ и дополнительное освещение. Оно протянется вдоль дороги, ведущей к метро. Освещать путь будут 640 фонарей с энергосберегающими лампами. Также горожане смогут отдохнуть на 200 скамейках, а вокруг сделают 74 тысячи квадратных метров газонов и высадят более 600 кустарников этой осенью. Неподалеку от метро — восемь детских площадок и четыре спортивные.

Завершить работы планируют в этом году.

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