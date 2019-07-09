Эксперт: Туристы пересмотрят отношения к Тунису из-за данных экологов
Данные экологов о ситуации на пляжах Туниса может повлиять на решение россиян ехать в эту страну. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал главный редактор портала Turizm.ru Алексей Песков.
Британские эксперты сообщили, что очистные сооружения в Тунисе работают плохо, бытовые стоки и канализация сбрасываются в море. Из-за этого в воде можно обнаружить опасные для человека микроорганизмы.
Кроме того, в прибрежные воды сбрасывают отходы промышленные компании. Специалисты обнаружили в воде повышенный уровень нитратов, частиц марганца, фосфатов.
Алексей Песков считает, что подобные данные могут снизить туристический поток из России в Тунис.
Эксперт также отмечает, что россияне могут в качестве альтернативы отдать предпочтение отечественным курортам, передает rueconomics.ru.
— Вполне достойную замену россиянин может найти на курортах Анапы. Там появились отели, которые предлагают сопоставимую альтернативу – и хорошо накормят, и разместят с комфортом. Можно присмотреться и к курортам Азовского моря, — заявил эксперт.
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