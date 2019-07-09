Появились новые привилегии

Москве появляется все больше новых возможностей для малого бизнеса. В 2015 году столичные власти запустили комплексную программу его поддержки в правовом, финансовом и других направлениях.

Например, начинающим предпринимателям стали выдавать субсидии на старт бизнеса. А в 2016-м вступил в силу мораторий на проведение плановых проверок со стороны надзорных органов. В этом году во всех округах города открылись центры услуг для бизнеса, в которых можно бесплатно подготовить документы для регистрации индивидуальных предпринимателей, освоить обучающие программы, подобрать помещения для ведения бизнеса.

Но надо признать, что в Москве ситуация пока не идеальная. В последнее время остро стоит проблема блокировки банковских счетов. Предприниматель приходит в банк, чтобы снять деньги, а там ему отказывают в услуге, не объясняя причины. В таком случае забрать наличные не позволяет Закон № 115-ФЗ «Об отмывании доходов». С одной стороны, это справедливо: вдруг средства пойдут на финансирование экстремистских организаций? Но с другой, получается, что закон перекладывает полицейские функции на негосударственные организации, то есть банки.

А те вместо того, чтобы обратиться в службу финансового мониторинга, моментально блокируют счета.

И предприниматель не может заплатить за услуги своему поставщику. К слову, Ассоциация российских банков уже отправила несколько жалоб в Центробанк с просьбой найти пути решения этой проблемы.

Предприниматель Лариса Петракова открыла магазин без упаковки Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"

А чаще всего московские предприниматели жалуются на случаи захвата бизнеса. Сегодня преступники действуют не как в 1990-е годы. Сейчас рейдерские захваты изощренные — используется видимость задолженности, ведь у живого бизнеса всегда есть долги. И один из тех людей, кому не заплатили вовремя, искусственным образом создает для компании просроченную задолженность. Для этого он обращается в суд, обычно немосковский, который принимает решение в пользу истца, якобы являющегося кредитором малого предприятия. Но надо сказать, что в столице условия для ведения малого бизнеса все же несравнимо лучше, чем в регионах. Например, в Калининграде и Владивостоке мелкие предприятия гибнут из-за снижения спроса. В столице эта проблема стоит не так остро.

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