Владимир Жидкин: К 2023 году введем в эксплуатацию 300 километров дорог

Масштабная реконструкция городской улично-дорожной сети стартовала в Троицке. Об этом 9 июля сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на руководителя столичного Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

По его словам, в общей сложности будут реконструированы и построены пять городских улиц. Там же оборудуют новые выезды на Калужское шоссе.

— Завершить все работы планируется в 2023 году, — добавил Владимир Жидкин.

Сейчас реализуется первый этап работ, в рамках которого продлят Октябрьский проспект с юга по улице Академика Черенкова и выполнят реконструкцию улицы Дальней — на их пересечении оборудуют кольцевую развязку.

— На втором этапе Октябрьский проспект продлят более чем на километр с севера, а также выполнят реконструкцию улицы Заречной, — добавил глава департамента.

Выполняемые работы помогут не допустить перегрузки улиц Троицка. Кроме того, таким образом власти организуют удобную для горожан схему движения общественного транспорта.

Жидкин отметил, что до конца 2023 года в Новой Москве планируется ввести в эксплуатацию около 300 километров автомобильных дорог. Работы будут выполнены за счет городского бюджета.

Читайте также: Владимир Жидкин: Новая Москва — огромный потенциал для развития