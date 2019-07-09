Международный авиационно-космический салон МАКС пройдет в новом формате

С 27 августа по 1 сентября в Жуковском снова пройдет Международный авиационно-космический салон — международная аэрокосмическая выставка, проводящаяся с периодичностью раз в два года. "ВМ" пообщалась с заместителем генерального директора ОАО «Авиасалон» Владимиром Советкиным о том, чем выставка удивит зрителей на этот раз.

- Расскажите об основных событиях МАКС-2019.

- МАКС – это, прежде всего, новинки авиационной и космической техники. В этом году состоится мировая премьера отечественного лайнера МС-21, машина будет показана и в полёте, и на статической стоянке. Демонстрируемый образец будет с пассажирским салоном, чтобы можно было оценить его просторность и комфорт. Вообще показ совершенно нового гражданского самолёта – явление нечастое, так что МАКС и в этом случае подтверждает свою принадлежность к числу крупнейших и наиболее престижных мировых выставок. Будут показаны и новые вертолёты гражданского назначения: Ка-62 и Ми-38 с ВИП-салоном. Ряд новинок относится к сегменту военно-транспортной и специальной авиации. Думаю, многим будет интересно познакомиться с экспозицией наших научных центров – они дадут возможность заглянуть в будущее, увидеть, как будут выглядеть сверхзвуковые лайнеры и самолёты для местных линий, способные взлетать буквально с пятачка.

На протяжении последних лет постоянно усиливается деловая составляющая салона, увеличивается количество конференций, круглых столов, презентаций. Естественно, мы ожидаем, что будут подписаны крупные контракты и соглашения о сотрудничестве.

- Расскажите, какие страны примут участие в МАКСЕ в этом году?

- Прежде всего, впервые МАКС пройдёт в новом формате – при партнёрском участии Китая. Особое внимание, конечно, будет уделено совместным российско-китайским проектам. Кроме того, ведущие научные и производственные компании КНР представят свои передовые разработки и продукцию.

При этом салон сохранит широкое международное участие. Уже сегодня подтверждена организация национальных экспозиций Франции, Италии, Германии, Швейцарии, Канады, Бельгии, Чехии и Республики Беларусь. Будут представлены компании из Великобритании, Ирана, США, Индии и других стран.

Заместитель генерального директора ОАО «Авиасалон» Владимир Советкин Фото: Пресс-служба мероприятия

- Расскажите об аудитории фестиваля - это семейное мероприятие, или оно будет интересно тем, кто занимается авиацией?

- По традиции шестидневная выставка разбита на две части: в первые три дня проводится наибольшее количество официальных мероприятий, на площадке работают специалисты. Для того, чтобы ничего не мешало проведению переговоров, работе конгресс-центра, даже сокращена программа демонстрационных полётов. А с пятницы по воскресенье выставка открыта для любителей авиации, которые смогут и осмотреть экспозицию, и насладиться полётами.

Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы для всех участников и гостей салона создать максимально комфортные условия. К примеру, под специфику публичных дней подстроится работа транспорта – в выходные будет больше электропоездов от Москвы, больше автобусов будет курсировать между железнодорожными платформами и выставочным комплексом. Будет введена в действие дополнительная парковка в Быково. Начнут работу дополнительные торговые точки, пункты общественного питания. Повторюсь, что на дни массового посещения запланирована самая масштабная лётная программа, которая будет включать выступления пилотажных групп и демонстрацию новейших самолётов и вертолётов.

- Кому будет интересно это мероприятие? Можно ли приходить с детьми, найдётся ли для них занятие?

- Перефразируя классика, можно сказать, что МАКСу все возрасты покорны. Мы считаем, что салон – это не только важное отраслевое событие, это праздник для всех любителей авиации. Но праздник, помимо развлекательной составляющей, имеет и важную миссию: помогает десяткам тысяч мальчишек и девчонок определиться с будущей профессией. Поэтому с детьми приходить можно и нужно! А чтобы для семейного бюджета посещение МАКС было необременительным, мы сохраняем практику, когда дети в возрасте до 14 лет, посещающие выставку вместе с родителями, проходят на территорию выставочного комплекса бесплатно.

Есть и специальная программа для учащихся высших и средних учебных заведений: в пятницу, в так называемый "День студента", мы ждём их на салоне. Для того, чтобы бесплатно осмотреть выставку, а заодно принять участие в профориентационных мероприятиях, им необходимо предварительно зарегистрироваться на нашем сайте, и не забыть взять с собой подтверждающие документы.