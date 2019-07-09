Московское «Динамо» отказало «Зениту» в трансфере защитника
• 14:16 • 9 июля 2019
Поделиться:
0
doc7658ol47k8gxfwcjhvm
В прошлом году Роман Евгеньев дебютировал в составе «Динамо»
Фото: https://rfs.ru
Столичное «Динамо» отказало «Зениту» в трансфере защитника Романа Евгеньева, сообщает издание «Невские Новости».
Петербургский клуб планировал приобрести 20-летнего спортсмена. Сумма трансфера могла составить 4 миллиона евро. Однако в столичном клубе выступили категорически против продажи футболиста.
В прошлом году Роман Евгеньев дебютировал в составе «Динамо». За клуб он сыграл 19 матчей. Игрок был также вызван в молодежную сборную России, за которую провел два матча.
Читайте также: «Зенит» намерен предложить Дзюбе новый контракт
14:429 июля 2019
14:379 июля 2019
14:379 июля 2019
14:369 июля 2019
14:229 июля 2019
13:539 июля 2019
13:269 июля 2019
13:259 июля 2019
12:559 июля 2019
12:499 июля 2019
12:249 июля 2019
12:229 июля 2019
12:199 июля 2019
11:539 июля 2019
11:439 июля 2019
11:239 июля 2019
11:069 июля 2019
10:509 июля 2019
10:469 июля 2019
10:069 июля 2019
09:559 июля 2019
09:509 июля 2019
09:319 июля 2019
08:589 июля 2019
08:529 июля 2019
08:229 июля 2019
08:229 июля 2019
07:559 июля 2019
07:479 июля 2019
07:269 июля 2019
06:539 июля 2019
06:299 июля 2019
06:129 июля 2019
05:539 июля 2019
05:349 июля 2019
05:169 июля 2019
04:559 июля 2019
04:359 июля 2019
03:219 июля 2019
01:489 июля 2019
00:549 июля 2019
00:379 июля 2019
00:199 июля 2019
23:568 июля 2019
22:408 июля 2019
21:288 июля 2019
20:558 июля 2019
20:188 июля 2019
20:068 июля 2019
19:198 июля 2019
19:158 июля 2019
19:078 июля 2019
18:598 июля 2019
18:218 июля 2019
18:198 июля 2019
18:158 июля 2019
18:028 июля 2019
17:498 июля 2019