Итальянцы могут построить центр спортивной медицины в Москве
Строительством центра спортивной медицины может заняться итальянская компания. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, интерес к московскому проекту проявляют крупные медицинские организации из разных стран. В частности, по его словам, уже закончено составление медико-технического задания с корейским госпиталем «Бундан», а французская компания «Клинея» намерена приступить к строительству центра реабилитации в этом году.
— В настоящее время завершается проектирование терапевтического корпуса. К его возведению строители могут приступить в ближайшие три месяца, — сообщил заммэра.
Он также заявил, что уже поступила новая заявка от итальянской компании. Она намерена реализовать проект в области спортивной медицины.
В столичном Стройкомплексе отметили, что в настоящее время в проекте международного медицинского кластера в «Сколково» участвуют сразу несколько партнеров. Помимо израильской клиники «Хадасса», южнокорейского госпиталя «Бундан» и французской компании «Клинея», в проекте заинтересована испанская клиника «Роман Фернандес».
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