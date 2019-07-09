Звезду «Дом-2» Марго Овсянникову избил турецкий бизнесмен

Избранник звезды телепроекта «Дом-2» Марго Овсянниковой ударил ее головой об стену в приступе ревности. Инцидент произошел в Стамбуле. Об этом девушка рассказала в интервью StarHit.

— Я только что вернулась в Москву. Так получилось, что ему не понравилось видео с моим участием, сделанное в Сочи. Он решил, что я развязно себя вела, хотя ничего ужасного себе не позволила. Поднял на меня руку, точнее, ударил головой о стену. После этого я сразу уехала из Стамбула, — поделилась звезда телешоу.

После приезда в Россию девушка решила пройти обследование из-за сильных головных болей и недомогания.

Овсянникова призналась, что ее роман с турецким бизнесменом развивался стремительно, однако до свадьбы дело не дошло. Теперь девушка намерена заняться карьерой: недавно она записала два клипа в Донецке.

— Конечно, я очень разочарована. Почему-то мне не везет с мужчинами. Мой бывший Артем Сорока бегал по «Дом-2» в женских платьях, а этот внезапно поднял руку. Мы знакомы пять лет, даже не думала, что он способен на подобное, — призналась Овсянникова.

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