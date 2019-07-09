Вячеслав Володин сравнил российское и грузинское вино
• 15:43 • 9 июля 2019
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По словам спикера Госдумы, сегодня «грузинские вина конкурируют лишь ценой»
Фото: Скриншот с видео на YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=AhYj2VSt0rw)
За последние десять лет качество импортируемого из Грузии вина заметно упало и уже не соответствует мировым стандартам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, сегодня «грузинские вина конкурируют лишь ценой», так как российские виноделы из Краснодара и Крыма делают многое для производства высококачественного продукта и соблюдения стандартов.
— Сегодня у нас есть хорошие краснодарские, крымские вина, и они конкурируют с европейскими, — подчеркнул Вячеслав Володин.
Он добавил, что грузинские вина были популярны в Советском Союзе по той причине, что отечественный продукт отсутствовал, передает РИА Новости.
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