За первую смену в подмосковных школьных лагерях побывали более 67 тысяч детей

• 16:00 • 9 июля 2019
Поделиться:
0
doc765a5djau1xbpojhb4p
У каждого лагеря в области есть профильное направление
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
За первую смену в школьных лагерях в Подмосковье побывали более 67 тысяч детей, сообщает «Радио 1».
Министр образования региона Ольга Забралова рассказала, что в области создано более 1,1 тысячи лагерей на базе образовательных организаций.
У каждого лагеря в области есть профильное направление, например, спортивное, патриотическое, эколого-биологическое и другие. Большая часть лагерей работала в июне.
В рамках второй смены в области будут работать более 100 лагерей.
Читайте также: Сборы и споры: выбирая лагерь отдыха, загляните в реестр
16:249 июля 2019
16:239 июля 2019
15:489 июля 2019
15:449 июля 2019
15:439 июля 2019
14:429 июля 2019
14:379 июля 2019
14:379 июля 2019
14:369 июля 2019
14:269 июля 2019
14:229 июля 2019
13:539 июля 2019
13:269 июля 2019
13:259 июля 2019
12:559 июля 2019
12:499 июля 2019
12:249 июля 2019
12:229 июля 2019
12:199 июля 2019
11:539 июля 2019
11:439 июля 2019
11:239 июля 2019
11:069 июля 2019
10:509 июля 2019
10:469 июля 2019
10:069 июля 2019
09:559 июля 2019
09:509 июля 2019
09:319 июля 2019
08:589 июля 2019
08:529 июля 2019
08:229 июля 2019
08:229 июля 2019
07:559 июля 2019
07:479 июля 2019
07:269 июля 2019
06:539 июля 2019
06:299 июля 2019
06:129 июля 2019
05:539 июля 2019
05:349 июля 2019
05:169 июля 2019
04:559 июля 2019
04:359 июля 2019
03:219 июля 2019
01:489 июля 2019
00:549 июля 2019
00:379 июля 2019
00:199 июля 2019
23:568 июля 2019
22:408 июля 2019
21:288 июля 2019
20:558 июля 2019
20:188 июля 2019
20:068 июля 2019
19:198 июля 2019
19:158 июля 2019