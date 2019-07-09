Конкурс «Отцы и дети»

Быть копией папы вполне реально, даже если ты малышка-блондинка, а папа — жгучий брюнет с бородой. Посмотрите на семью Мокейчик. Алисе пока семь месяцев, и все это время они с папой неразлучны. Папа называет ее Алисик: а ведь родителям нравилось совсем другое имя, когда они были еще в ожидании. Но девочка все решила за родителей: родилась блондинкой и Алисой.

Когда семья только готовилась к ее появлению, папа Денис очень переживал, буквально дрожал над мамой Валентиной. Теперь точно так же дрожит над дочкой. Как и все папы, глава семьи Мокейчик вовсю мечтает и строит планы на будущее. Ему хочется, чтобы Алиса занималась музыкой.

Ведь он и сам ребенком мечтал об этом, но не сложилось. Ну что ж, значит, сложится у Алисы! Мы хотим поддержать крепкие и дружные московские семьи, в которых не только внешнее сходство, но и лучшие качества характера передаются от отца к сыну.

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