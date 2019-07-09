Валерия рассказала о своем спуске в древнюю пещеру
• 17:03 • 9 июля 2019
Поделиться:
0
doc765awkl0ldeyyspedka
Этим летом артистка вместе с супругом Иосифом Пригожиным направилась в Исландию
Фото: Аккаунт Валерии в Instagram (https://www.instagram.com/valeriya/)
Певица Валерия поделилась с фанатами впечатлениями о своем отпуске. Этим летом артистка вместе с супругом Иосифом Пригожиным направилась в Исландию.
Валерия опубликовала фотографию, на которой она в полном снаряжении находится в пещере.
— Если вы думаете, что я играла в шахтера, то это не так... Мы посетили потрясающую пещеру, очень молодую с точки зрения возраста Земли, — 5 тысяч лет, — подписала фотопост певица.
Ранее Валерия опубликовала фото с мужем на фоне одной из знаменитых скульптур в Исландии.
Читайте также: Иосиф Пригожин объяснил, почему Амстердам отказался проводить Евровидение
Теги:
17:469 июля 2019
17:079 июля 2019
16:539 июля 2019
16:429 июля 2019
16:389 июля 2019
16:249 июля 2019
15:489 июля 2019
15:449 июля 2019
15:439 июля 2019
14:429 июля 2019
14:379 июля 2019
14:379 июля 2019
14:369 июля 2019
14:269 июля 2019
14:229 июля 2019
13:539 июля 2019
13:269 июля 2019
13:259 июля 2019
12:559 июля 2019
12:499 июля 2019
12:249 июля 2019
12:229 июля 2019
12:199 июля 2019
11:539 июля 2019
11:439 июля 2019
11:239 июля 2019
11:069 июля 2019
10:509 июля 2019
10:469 июля 2019
10:069 июля 2019
09:559 июля 2019
09:509 июля 2019
09:319 июля 2019
08:589 июля 2019
08:529 июля 2019
08:229 июля 2019
08:229 июля 2019
07:559 июля 2019
07:479 июля 2019
07:269 июля 2019
06:539 июля 2019
06:299 июля 2019
06:129 июля 2019
05:539 июля 2019
05:349 июля 2019
05:169 июля 2019
04:559 июля 2019
04:359 июля 2019
03:219 июля 2019
01:489 июля 2019
00:549 июля 2019
00:379 июля 2019
00:199 июля 2019
23:568 июля 2019
22:408 июля 2019
21:288 июля 2019
20:558 июля 2019