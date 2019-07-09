Лавров пожелал Зеленскому избавиться от «наследия режима Порошенко»
Россия желает президенту Украины Владимиру Зеленскому в кратчайшие сроки избавиться от «наследия режима» бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом во время выступления на неформальной встрече глав МИД ОБСЕ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
— Мы желаем новому президенту Украины и новому правительству, которое будет сформировано после выборов в парламент, поскорее избавиться от наследия режима Порошенко, — сообщил министр.
Кроме того, Сергей Лавров обратил внимание на противоречивость заявления Киева по текущей ситуации на Украине. В частности, министр отметил нежелание вести прямой диалог с Луганском и Донецком при направленности на выполнение минских договоренностей, передает ТАСС.
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