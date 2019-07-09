Кинолог рассказал, почему Путин дарит детям щенков золотистого ретривера

Президент России Владимир Путин исполнил мечту 12-летнего школьника из Красноярска и подарил ему щенка золотистого ретривера. 12-летний Арсений Федоров учится в пятом классе специальной школы по адаптированной программе в сопровождении тьютора. В начале года он написал президенту письмо, в котором попросил подарить ему щенка золотистого ретривера. Мальчик также написал, что верит в чудеса. Напомним, что ранее Путин уже дарил щенка ретривера девочке из Приморья.

Эксперты считают, что Путин неспроста дарит щенков именно этой породы детям. «Вечерняя Москва» пообщалась с главой Союза кинологических организаций России (СКОР) Владимиром Уражевским. По его словам, ретривер больше всего подходит детям — особенно необычным, поскольку это — самые дружелюбные собаки.

— Золотистый ретривер — прекрасная порода для всей семьи, — говорит Уражевский. — Собака настолько хорошо уживается и с пожилыми, и с детьми, что их используют в качестве поводырей. Они хорошо переносят холод, могут жить на улице, много гулять даже в холодное время года. Эти собаки очень веселые, любят движение и игры, не агрессивны по отношению к другим собакам или людям. Их также выбирают для работы в различных службам, например МЧС использует их для поиска людей. Дело в том, что ни один прибор не заменит нюх собаки, так что они в непредвиденных обстоятельствах — отличные помощники.

Эксперт также отметил, что в уходе за ретривером нет каких-то особых рекомендаций. Собаку нужно просто любить, заниматься с ней, расчесывать.

— Для ребенка это просто собака №1! Другие породы требуют большего внимания, большей дрессуры, воспитания — как те же немецкие овчарки, к примеру. Есть породы, с которыми дети просто не справятся.

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