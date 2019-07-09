Суд отправил на принудительное лечение бросавшего банки с зажигательной смесью у здания СФ
• 18:19 • 9 июля 2019
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Мужчину освободили от уголовной ответственности
Фото: Следственный комитет РФ
Суд направил жителя Москвы Сергея Прибылова, который ранее кидал банки с зажигательной смесью рядом со зданием Совета Федерации, на принудительное лечение.
О решении Тверского суда стало известно во вторник, 9 июля.
— Прибылов признан виновным в совершении деяния, запрещенного уголовным законом, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), в состоянии невменяемости и освобожден от уголовной ответственности, — передает агентство городских новостей «Москва».
Уточняется, что мужчина бросил банку с зажигательной смесью в центре столицы 20 марта прошлого года.
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