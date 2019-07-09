Подлинность российских банкнот можно будет определить с помощью приложения
• 18:28 • 9 июля 2019
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Приложение позволит определить год образца и модификации банкноты
Фото: https://pixabay.com/ru
Благодаря новой версии приложения «Банкноты Банка России» граждане смогут определить ряд признаков подлинности купюр номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Кроме того, в приложении содержатся данные о защитных признаках остальных банкнот, сообщается на сайте регулятора.
— Вы можете найти банкноту в каталоге или с помощью камеры устройства, определить год образца и модификации банкноты, которая у вас есть или изображение которой вы нашли, — указано в сообщении.
Подчеркивается, что благодаря приложению нельзя будет гарантированно определить подлинность купюр. Тем не менее оно даст информацию о соответствующих признаках, таких как проверка на просвет и изменение угла наблюдения.
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