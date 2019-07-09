Питомцев хватит на мини-зоопарк: психолог объяснил любовь Путина к животным

9 июля Владимир Путин исполнил мечту 12-летнего мальчика, подарив ему золотистого ретривера. Ранее глава государства уже дарил щенка девочке из Приморья. Любовь президента к животным, в частности к собакам, выражается не только в том, что он делает подобные подарки. Ему самому регулярно дарят питомцев, которых у главы страны уже столько, что хватит на мини-зоопарк.

В 2000-м году Путин получил в подарок от Сергея Шойгу черного лабрадора. Чуть позже, в том же году, от губернатора Орловской области он получил орловского рысака. В 2001 президенту подарили черного жеребца, в 2003-м — козу, в 2008-м — тигренка, в 2010 году — двух гепардов, а в 2012-м — щенка акита-ину. Также у Путина есть кавказская и шарпланинская овчарка, подаренная президентом Сербии, и алабай.

Эксперты отмечают, что такая любовь к животным говорит многое о президенте, как о человеке. Доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат психологических наук Илья Плужников сказал в беседе с «Вечерней Москвой», что у Путина развита эмпатия.

— Такая любовь и сильная привязанность характеризует людей только с положительной стороны. Это говорит о том, что у человека сильно развита эмпатия. Более того, существуют даже особые виды психотерапии, основанные на работе с животными.

Отметим, что ранее кинолог высказался о том, что Путин неспроста дарит щенков золотистого ретривера «особенным» детям. Президент понимает, что именно такие собаки являются для них самыми подходящими питомцами.

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