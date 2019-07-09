Центр реабилитации в Сколкове спроектируют с помощью BIM-моделирования
Реабилитационный центр в Сколкове — клиника «Клинеа», входящая в группу компаний «Орпеа Групп», будет построена с применением BIM-моделирования. Об этом сообщила пресс-служба столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
Данная технология информационного моделирования зданий позволяет снизить риск ошибки и предусмотреть большую часть сложностей до этапа строительства.
Марат Хуснуллин также подчеркнул, что концепция архитектуры реабилитационного центра сочетает в себе международные стандарты проектирования и передовые технологии строительства.
— В здании будет стационар на 200 коек и амбулаторное отделение на 50 мест. Ожидается, что клиника начнет работу в 2022 году и будет принимать порядка 3,5 тысячи человек в год, — сообщил Хуснуллин.
По словам руководителя проекта по развитию реабилитационных центров «Орпеа» в России Елены Калай, новые технологии являются важной частью строительства, пишет пресс-служба столичного Стройкомплекса.
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