Городские проекты становятся интереснее и эстетичнее

— Валерий Владимирович, что, по вашему мнению, способно изменить город?

— Цель, в которую верят все. Думаю, для Москвы это — создание комфортных условий для жителей и гостей, обновление города при сохранении его самобытного духа. Сейчас работа правительства Москвы, Стройкомплекса столицы посвящена именно этому, и речь не о директивном целеполагании извне, а об осознанном желании сделать город лучше.

О формировании комфортной городской среды говорил в своем выступлении на форуме мэр Москвы Сергей Собянин. Необходимо сочетание многих факторов: развитие транспорта, здравоохранения, образования, строительство новых жилых объектов.

Подавляющее число проектов проходят согласование в нашем ведомстве, так что мы активно участвуем в реализации градостроительной повестки города: проверяем проекты жилых домов, школ, детских садов, больниц, метро, торговых центров и многое другое. Могу сказать с уверенностью, что за последние годы изменились сами проекты, они стали интереснее, продуманнее. В итоге город получает современный облик: инновационный, функциональный и эстетичный, но неизменно — узнаваемый и родной.

— Одной из ключевых проблем любого большого города является дефицит транспортной инфраструктуры. Как строится работа вашей организации в части решения данного вопроса?

— В последние годы в Москве строятся и ремонтируются сотни объектов транспортной инфраструктуры. В Мосгосэкспертизе существует целое управление, которое проводит экспертизу проектной документации всех объектов улично-дорожной сети города — от протяженных магистралей до местной уличной сети. Только за 2019 год было выдано 132 положительных заключения по всем видам дорожных объектов. Кроме того, у нас есть специализированное подразделение, занимающееся экспертизой проектной документации по объектам метрополитена: здесь рассматривают проекты подготовки территории и перекладки инженерных коммуникаций, само строительство станций и дальнейшее благоустройство территории. По этому направлению с начала года выдано 87 положительных заключений. Среди ключевых проектов последних лет — первый участок Большой кольцевой линии метро, Калининско-Солнцевская линия до станции «Рассказовка», поэтапное продление Люблинско-Дмитровской линии до «Лианозова», а также станции Некрасовской линии и продление Сокольнической линии в Коммунарку.

Посетители Московского урбанистического форума в парке «Зарядье» осматривают макет малоэтажного здания Фото: Игорь Иванко, «Вечерняя Москва»

— В Москве внедряются новые стандарты здравоохранения. Как можете оценить развитие системы медучреждений, с точки зрения работы вашего ведомства?

— Прежде всего я напомню, что город делает ставку не исключительно на строительство новых объектов, но и на модернизацию существующей инфраструктуры сферы здравоохранения, восстановление и ремонт имеющихся зданий. В постоянной работе у наших экспертов находится проектная документация на установку в больницах и поликлиниках высокотехнологичного оборудования, адаптацию учреждений для комфортного доступа маломобильного населения. Помимо этого, мы согласовываем проекты капремонта медучреждений наряду со строительством новых зданий. Что касается объектов, проходивших согласование в нашей организации, я бы особо отметил больницу в Коммунарке (Новая Москва) — один из крупнейших медкомплексов столицы, состоящий из 9 корпусов.

— Что, на ваш взгляд, станет определяющим для развития Москвы в ближайшие годы?

— Думаю, приоритеты останутся неизменными — создание качественной и комфортной городской среды. В столице для этого за последние годы сделано очень много, но всегда есть к чему стремиться. Наше ведомство, в свою очередь, сделает все от нас зависящее, чтобы в Москве продолжали возводиться качественные, надежные, безопасные и нужные для города объекты.

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