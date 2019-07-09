Павел Климкин назвал способ системного противодействия России
Для системного противодействия России нужны три вещи, одной из которых является четкая стратегия. Об этом на своей официальной странице в Facebook заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
Так политик прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести в Минске переговоры на высшем уровне.
— Чтобы системно противодействовать России, нужны три вещи: четкая стратегия, согласованность действий и поддержка международных партнеров, — заявил Павел Климкин.
Кроме того, он прокомментировал то, что Зеленский выбрал для своего предложения формат видео в социальной сети. По словам главы украинского МИД, данный вариант допустим, так как «политика меняется». При этом он привел в пример президента США Дональда Трампа, использующего для политических заявлений социальные сети.
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