Жильцов аварийной девятиэтажки обеспечат горячей водой к концу лета

Жилой девятиэтажный комплекс находится по адресу: улица Ращупкина, дом 16.

В 2008–2009 годах в доме заменили металлические стояки горячего водоснабжения на полипропиленовые с армированием. Однако новые трубы оказались некачественными. Местные жители неоднократно жаловались на вздутия стояков, протечки и случаи прорыва горячей воды.

— Теперь в доме будут установлены оцинкованные трубы из металла. Они полностью соответствуют всем необходимым нормам, — прокомментировал начальник участка Файруз Сафин. На данный момент работы проведены в 58 квартирах из 100.

Все мероприятия удается выполнять достаточно быстро, потому что жильцы относятся с пониманием и предоставляют доступ к своим квартирам.

— Я рада, что вся эта ужасная ситуация закончится и можно будет не переживать, что в любой момент может лопнуть труба. Внимательно слежу за тем, что делают рабочие, — сказала жительница дома Нелли Клименко.

Всего к работам привлекли три бригады специалистов. Они работают не только в будни, но и в выходные дни. Также в доме проводятся и другие ремонтные работы, например, здесь устанавливают балансировочные краны на систему отопления. Это необходимо, чтобы в домах не было «перетопа», а также в целях минимизировать вероятность аварийных ситуаций, связанных с повышением давления в системе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Лукашин, заместитель директора по эксплуатации ГБУ «Жилищник» Можайского района:

— Данным вопросом мы активно занимаемся. К нам поступали жалобы от жителей, которые нельзя было игнорировать. Сразу же обратились в префектуру Западного административного округа. Там помогли найти средства на внеплановое проведение ремонтных работ в данном многоквартирном доме. Сейчас специалисты подрядной организации занимаются заменой участков труб. Это проводится в рамках подготовки к отопительному сезону.

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