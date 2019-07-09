Международная автомобильная экспедиция «Зов предков» стартовала в столице

Колонна из десяти машин, преимущественно внедорожников, отправилась из центра Москвы в направлении Сеула.

Участники проедут 30 тысяч километров по территории России, Казахстана, Узбекистана, Китая, Северной и Южной Кореи. «Зов предков» — это проект, объединяющий семь стран в культурно-просветительской, образовательной и познавательных сферах.

В экспедиции принимают участие руководители Ассамблеи народов России и Ассамблеи народов Евразии, главы корейских общественных организаций, блогеры и журналисты.

— «Зов предков» — проект, призванный укрепить сотрудничество между странами евразийского континента в деловой, научной, образовательной, туристической и других сферах. Узнавать культурные особенности стран, погружаться в историю этих уникальных мест невероятно интересно, — рассказала заместитель председателя Комитета по туризму Москвы Татьяна Шаршавицкая.

Члены экспедиции увидят 41 город, в том числе Волгоград, Самарканд, Ташкент, Нур-Султан, Пекин, Сеул, Улан-Удэ, Иркутск, Казань и другие. Участники побывают во дворцах древнего Самарканда, сделают памятные фотографии у памятника Чингисхану в Улан-Удэ, поднимутся на Великую Китайскую стену и самую высокую точку Корейского полуострова — гору Пектусан.

Путешественники не всегда будут останавливаться в гостиницах. Проезжая Астрахань, Горный Алтай, Монголию и Иркутскую область, им придется ночевать в палатках. Как сообщил руководитель экспедиции Эрнест Ким, это уже шестой международный пробег по странам Евразии.

— В 2018 году мы в составе общественных деятелей корейского движения впервые пересекли 38-ю параллель, разделяющую Северную и Южную Кореи. Надеюсь, в этом году повторим это расширенным составом. Безусловно, такие проекты объединяют народы, — сказал он.

Кстати, в рамках экспедиции в Москве, Новосибирске, Иркутске, Владивостоке, Пхеньяне и Сеуле откроются передвижные фотовыставки. В экспозиции — снимки заповедных мест России, Республики Корея и КНДР. В парке «Зарядье» бесплатная фотовыставка открылась вчера и будет работать до 31 июля. Автомобильная экспедиция завершится в Москве 15 сентября.

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