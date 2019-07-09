Более 28 тысяч заявок подали на конкурс «Доброволец России»
• 22:29 • 9 июля 2019
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Лауреатов конкурса «Доброволец России – 2019» назовут в конце года
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
В Общественной палате Российской Федерации подведены итоги заявочной кампании Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Она закончилась 30 июня.
В этом году на главное волонтерское событие поступило рекордное количество заявок – 28144 проектов от активистов со всей страны.
Как сообщает Информационный центр правительства Москвы, грантовый фонд конкурса составляет 45 миллионов рублей.
В понедельник, 8 июля, прошло первое заседание оргкомитета конкурса. На нем утвердили 5044 заявки.
Всероссийский конкурс «Доброволец России» проходит уже девятый год подряд.
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