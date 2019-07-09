Жильцам дали право контролировать капремонт

Вера Москвина, эксперт Комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Общественной палаты города Москвы, пояснила «ВМ»:

— С вопросами капремонта не стоит обращаться в управляющую компанию. Она занимается лишь текущим обслуживанием дома. А капремонтом — совсем другие люди.

Как пояснила эксперт, на фасаде дома, где идет или вот-вот начнется ремонт, либо рядом с фасадом расположен информационный стенд. На нем указаны виды и сроки проведения работ. А также мобильные телефоны тех, кто за ремонт отвечает.

— Внизу, под всей информацией, есть также телефоны трех горячих линий — Московского фонда капитального ремонта, городской комиссии общественного контроля и мэрии Москвы, — рассказала Москвина. — Если возникли какие-то проблемы — обращайтесь. Реакция, уверяю вас, будет. Только важно помнить, на какую именно горячую линию вы позвонили.

Эксперт рассказала о распространенной ситуации, когда сигнал о проблемах с проведением капремонта поступает на один телефон, а реакцию на него требуют по другому телефону.

— Нам в комиссию, помню, позвонили жители одного из домов и ругались: как же так — мы к вам обращались, а по обращению ничего не сделано! — рассказывает Вера Москвина. — Мы подняли все сигналы и выяснили: из этого дома к нам вообще никто никогда ни по какому поводу не обращался! А посему, друзья, учтите: все три горячие линии принадлежат трем совершенно разным организациям, и не нужно их путать.

Также, как пояснила эксперт, ход капитального ремонта именно в этом доме контролируют два ответственных лица: инженер технического надзора из Фонда капитального ремонта и муниципальный депутат от вашего участка.

— Телефоны этих людей также должны быть указаны на стенде, чтобы к ним в любой момент можно было обратиться, — пояснила Москвина. — Если эти ответственные люди не реагируют, то нужно обращаться к их руководству. А именно — на горячую линию Фонда капремонта и в муниципальное собрание. Инженера могут уволить, а депутата — вполне реально отозвать.

Еще один способ решения проблемы — пожаловаться на сайте gorod.mos.ru. Дальше все просто: необходимо указать ключевое слово или словосочетание, характеризующее обращение, или же выбрать «многоквартирные дома» в категориях объектов.

Также отметить проблемную тему: работы не выполнены или выполнены частично, выполнены не в срок или с ненадлежащим качеством. После этого нужно либо указать адрес дома, либо выбрать его из списка или на карте. А дальше самое важное — нужно описать проблему. Кроме этого, можно прикрепить пять фотографий, из которых эта проблема часто видна даже лучше, чем из ваших слов.

— В любом случае активность самих жильцов, их неравнодушие — это залог успешного проведения капитального ремонта, — убеждена Вера Москвина. — В конце концов, это ваш дом, который ремонтируют на ваши же деньги, полученные из ежемесячных взносов. Вы имеете право на контроль.

СПРАВКА

По вопросам качества капремонта можно обращаться:

— 8 (495) 777-77-77 — единая справочная служба города Москвы.

— fkr@dom.mos.ru — электронная почта Фонда капремонта.

— 8 (495) 681-77-80 — горячая линия Мосжилинспекции.

— 8 (495) 379-62-29 — Фонд капремонта.

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