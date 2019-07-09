Налегайте на овощи и сок

Режим питания летом, особенно в жару, требует серьезной корректировки.

Прежде всего необходимо отказаться от тяжелой, трудной для переваривания пищи. Она сейчас не просто не нужна — организм не нуждается в дополнительной энергии, как в мороз. Она скорее вредна, поскольку перегружает организм, которому в жару и без того трудно. Так что поменьше мяса, особенно красного: говядины, свинины, баранины. Второй момент: есть нужно меньше. Основные приемы пищи — когда нет жары: то есть утром или вечером. Но, конечно, не совсем перед сном.

Сейчас, летом, самое время налегать на овощи и фрукты (особенно сезонные), пока они максимально богаты витаминами и минералами. Рекомендую есть побольше холодных овощных супов. Ведь и бульон, и сами овощи содержат много влаги, в которой организм сейчас особенно нуждается.

Сейчас, летом, самое время налегать на овощи и фрукты Фото: https://pixabay.com

А еще очень рекомендую томатный сок. Он разжижает кровь, которая в жару обычно густеет, и содержит липокоин — весьма эффективный антиоксидант. К тому же в томатном соке много калия, который понижает давление. В общем, для жары это один из лучших напитков — он защищает ваши сосуды и сердце.

Также я бы рекомендовала воду с огурцом, лимоном и особенно с имбирем. Ведь имбирь содержит вещества, убивающие вредную микрофлору. Вода с имбирем — отличная профилактика отравлений, которые в жаркую погоду случаются наиболее часто. Кстати, очень хороши летом кисломолочные продукты. Они не только утоляют жажду, но и способствуют профилактике дефицита кальция, который тоже случается летом. Также хороши и всевозможные компоты. Помимо влаги, они содержат много полезных для организма солей, которые в жару активно покидают организм вместе с потом.

Резюмируя, можно сказать: летом нужно есть чаще, но меньше, и «налегать» на свежую низкокалорийную пищу, максимально богатую витаминами, минералами и клетчаткой.

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