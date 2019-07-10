Терапевт назвал четыре вида опасного детского транспорта

Терапевт Артем Ранюшкин перечислил четыре наиболее опасных вида детского транспорта корреспонденту издания «Глас народа». Его использование может привести к деформации ног и другим неприятным последствиям.

Так, на последнем месте оказался велосипед. По словам медика он вполне безопасен, но неприятности могут возникнуть у детей, которые имеют проблемы со стопами. Внимание нужно обращать на удаленность педалей от сиденья. Важно, чтобы стопа разгибалась и сгибалась правильно.

На коньки и ролики можно становиться только детям, умеющим владеть стопой. Врач отметил, что обычно это происходит у ребенка, достигшего пяти лет. Если же сделать это раньше, то существует риск развития вальгуса стоп и коленей и варусной деформации.

Беговел многие считают самым полезным для ребенка транспортом. Его часто назначают ортопеды. Однако, по словам врача, используя беговел, ребенок, как правило, неправильно ставит стопы, что грозит косолапием и вальгусной деформацией.

Самым опасным видом детского транспорта терапевт считает самокат, так как при его использовании может перекашиваться таз, развиваться сколиоз и происходить зажим ноги в тазу.

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