Российские ученые создали дроны для обнаружения наркотиков
Российские специалисты создали беспилотники, которые способны обнаруживать спрятанные в городе наркотики.
Новые аппараты смогут регистрировать единичные молекулы запрещенных веществ, которые окажутся в воздухе или на любой поверхности.
Данный комплекс создали в результате совместной работы ученые ГК «Ростех» и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». Суть работы комплекса заключается в сканировании местности специальным лазером, безопасным для человека.
Аппарат можно настроить на поиск только определенных веществ. Однако прибор может лишь обнаружить предполагаемое место закладки вещества, но не сам наркотик. Но если дрон снабдить видеокамерой, то он способен зафиксировать внешность человека, который производил закладку, и обнаружить следы наркотических веществ на его руках и одежде, передают «Известия».
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