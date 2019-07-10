Пожилой москвич хранил в своей квартире оружие и взрывчатку
Оружие и взрывчатку обнаружили полицейские и сотрудники ФСБ в квартире на юге Москвы. Об этом в среду, 10 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по городу.
Предметы, похожие на огнестрельное оружие, а также патроны различного калибра были найдены в квартире 60-летнего мужчины в Гурьевском проезде. Кроме того, правоохранители обнаружили в жилище и изъяли десять банок с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это бездымный порох общей массой 900 граммов и самодельная механическая смесь бездымного пороха промышленного изготовления массой около 20 граммов.
Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, передает агентство городских новостей «Москва».
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