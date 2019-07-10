Вассерман пояснил, почему США не поддержат борьбу РФ с прославлением нацизма
Аналитик Анатолий Вассерман заявил, что первая поправка в конституции США не позволяет Вашингтону поддержать резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма.
9 июля посол РФ в США Анатолий Антонов обратился с призывом к властям Штатов пересмотреть отношение к героизации неонацизма.
Он отметил, что ежегодно Россия представляет ООН резолюцию по борьбе против прославления нацизма. Антонов подчеркнул, что только две страны не поддерживают этот документ — США и Украина. При этом Канада, которая раньше голосовала против документа, изменила свое решение, передает RNS.
Политический эксперт Анатолий Вассерман считает, что рассчитывать на изменение позиции США по этому вопросу не стоит, так как первая поправка к Конституции в стране запрещает правительству издавать законы, ограничивающие свободу слова.
— В том числе эта поправка разрешает то, что сами американцы называют hate speech (речь ненависти), — пояснил Вассерман в комментарии ФАН.
Эксперт пояснил, что это не означает, что в США поддерживают нацизм, но свобода слова распространилась на все подряд, это вызывает в американской юридической практике много сложностей и противоречий.
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