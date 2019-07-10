Закон об уголовном наказании за непризнание Крыма украинским внесли в Раду
В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, который подразумевает введение уголовной ответственности за непризнание Донбасса и Крыма подконтрольными Киеву.
Авторами инициативы стали спикер парламента Андрей Парубий и депутаты Виктория Сюмар и Мария Ионова, которые предлагают внести соответствующие правки в статью Уголовного кодекса страны «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Отметим, что за нарушение госграницы или призывы к изменению границ территории избирается мера пресечения в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет. Если аналогичные действия приводят к гибели людей или иным тяжким последствиям, срок пребывания под стражей колеблется от 7 до 12 лет.
Так, предлагается дополнить состав преступления формулировкой «умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины». Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что Крым стал регионом России в марте 2014 года по итогам референдума, который был проведен после государственного переворота в Киеве. За воссоединение проголосовали 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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