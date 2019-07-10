Песков прокомментировал сообщения об инциденте со студенткой и кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с кортежем президента России Владимира Путина и девушкой, которая перебегала улицу в момент движения машин в Екатеринбурге.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что во время визита главы государства в Екатеринбург Путин посетил Уральский федеральный университет (УРФУ), где встретился со студентами. После мероприятия, когда кортеж отъехал от здания вуза, к нему бросилась девушка. Автомобили остановились. Оказать помощь девушке вышел сам российский лидер.
В свою очередь Песков отметил, что дело обстояло немного по-другому.
— На встрече со студентами одна из девушек действительно почти упала в обморок, просто перенервничала, и потом врачи президентские ей помогли, и она пришла в себя. И отдельно президент остановился, чтобы поговорить с горожанами, — пояснил РИА Новости представитель Кремля.
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