Комплексное обучение волонтеров запустят осенью в Москве
Комплексное обучение волонтеров по основным направлениям их работы стартует в Москве в сентябре. Об этом в среду, 10 июля, сообщила зампредседателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Алиса Крюкова.
— Мы будем рассказывать, какие функции есть в волонтерских корпусах на разных мероприятиях (городские, события в сфере культуры, филармонии). Потому что есть ряд качеств и функций одинаковых, вне зависимости от масштаба мероприятия, — сказала она.
Кроме того, осенью будет запущен второй обучающий блок по направлению «Медиа». В зависимости от необходимости и потребностей волонтеров будут открываться новые образовательные блоки, вводиться они будут поэтапно, заключила Крюкова. Об этом сообщает РИА Новости.
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