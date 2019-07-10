Лобода показала фанатам своего отца в честь его 62-летия
Российская певица Светлана Лобода выставила новый пост в Instagram, который стал очень популярным среди подписчиков ее страницы. Дело в том, что на фото знаменитость стоит в обнимку со своим отцом — ранее она не показывала его своим фанатам.
Снимок певица выставила в честь дня рождения Сергея Лободы, которому исполнилось 62 года.
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Папулечка, сил тебе , здоровья с Днем Твоего Рождения Я люблю тебя
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
— Папулечка, сил тебе и здоровья! С днем твоего рождения! Я люблю тебя, — подписала фото певица.
Пользователи социальной сети присоединились к поздравлению Лободы и начали активно комментировать пост. Среди таких подписчиков оказались и знаменитости.
— Светик, передавай папе пожелания крепкого здоровья! С Днем рождения! — написала Анита Цой.
— Поздравляю! Счастья! — прокомментировал фото Александр Ревва.
— С днем рождения, — поздравил Артем Иванов.
Сам отец звезды никак не связан с шоу-бизнесом и работает на авиационном заводе. Несмотря на то, что он не посвятил свою жизнь творчеству, именинник увлекается музыкой и всегда радуется успехам звездной дочери.
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