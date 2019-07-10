Пенсионерка из Архангельской области поблагодарила московских врачей

Столичные врачи бесплатно вылечили пациентку из Ленского района Архангельской области в рамках программы «Москва — столица здоровья».

Пенсионерка Вера Николаевна из Архангельской области ранее перенесла инсульт. Она рассказала, что в ее родном городе Яренске считали, что никакого лечения в Москве нет. Но она не поверила и все же решила поехать в столицу. И проверила на собственном опыте: лечение есть, больницы бесплатны, врачи очень отзывчивы.

— Когда мне сообщили, что можно ехать на реабилитацию в Москву, я сутки вообще не спала, все думала — это же нереально, как такое может быть? — рассказывает Вера Николаевна.

По ее словам, специалистов по реабилитации, как и самого реабилитационного центра, в Яренске для восстановления после инсульта не было, нога и рука у женщины перестали двигаться. Когда муж приехал забирать ее из больницы, лечащий врач сообщил, что можно пройти бесплатное лечение в Москве.

— Я до последнего боялась, что придется платить. Но все действительно оказалось бесплатно — и дорога, и самолет, и лечение. Взяла с собой историю болезни, полис и паспорт. К дому подъехала машина, посадили, довезли до Сыктывкара, там посадили на самолет. В Москве меня встретили кураторы, привезли в городскую клиническую больницу № 15 имени Филатова. Остановились перед воротами, нам охрана сразу говорит: проезжайте — вас ждут. Я сразу подумала: наверно, с кем-то спутали, думают, какую-то важную персону везут, а не меня, — признается Вера Николаевна.

Врачи ждали пациентку у приемного покоя с коляской. Ее повезли внутрь и вскоре сделали рентген, компьютерную томографию (КТ), взяли анализы крови и определили в двухместную палату. Проведенная диагностика выявила необходимость подлечить сердце, печень. Реабилитация включала физические нагрузки под присмотром врачей, капельницы, массажи, специальные тренажеры, на которых женщину учили заново ходить.

Питание также было достойным.

— Фрукты дают и кашки, и супы, все как полагается, — продолжает пенсионерка.

Сейчас реабилитация практически завершилась. В скором времени Веру Николаевну выпишут и так же бесплатно доставят домой в Яренск. Как рассказала пенсионерка, в напутствие ей дали памятку, как правильно восстанавливаться — с физкультурными упражнениями.

— Сейчас чувствую себя хорошо, уже выписывают, отвезут из Москвы до самого дома. Начали на руке пальчики шевелиться. С ногой сейчас все нормально — хожу сама на занятия, гуляю. Дома ведь почти не передвигалась, тихонечко ходила с мужем или с сыном. Сейчас мне подарили специальную четырехопорную тросточку, бандаж, чтобы рука не висела. Вернусь, буду советовать односельчанам. Если есть такая возможность — пусть не упускают, едут. Больницы очень хорошие. Программа работает на самом деле, никаких мифов. Мне тут подарили московскую симку — из дома каждый день звонят, спрашивают, как я тут. А мне здесь нравится, и я благодарна, что все это организовали, это очень доброе дело. Если кто-то до сих пор боится — не надо бояться, здоровье важнее, — заявила Вера Николаевна.

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