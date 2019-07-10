Научи ребенка бизнесу

В субботу в столичных парках стартуют необычные занятия. Детей начнут учить... предпринимательству. Ребят в возрасте от 6 до 17 лет в игровой форме научат формулировать свои бизнес-идеи, работать в команде, грамотно презентовать проекты, а также помогут освоить базовые бизнес-навыки и развить особое мышление, которое помогает создавать и вести бизнес правильно.

Удивительное дело, правда? Многие из нас, выросших в СССР, считают, что бизнес — это либо законный вариант жульничества, либо что-то совершенно невероятное, типа покупки «Норильского никеля». Ну-ну... Открыть автосервис, парикмахерскую или продуктовый в соседнем доме — это тоже бизнес. Причем он может принести существенно больше, чем протирание штанов в офисе! Но взяться страшно, правда? Мы просто не знаем, как к этому подступиться.

Детей начнут учить... предпринимательству. Ребят в возрасте от 6 до 17 лет в игровой форме научат формулировать свои бизнес-идеи Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Я много разговаривал с бизнесменами и финансовыми аналитиками. Все утверждают одно: бизнесмен — самая обычная профессия. Да, желателен (но вовсе не обязателен) врожденный талант. Необязательно высшее образование и даже иной раз средняя школа. Нужно лишь желание и определенные навыки. Как, например, у отделочника — умение класть плитку. У водителя — крутить баранку. Ведь это не дар небес, правда? Вот и способность заниматься бизнесом — то же самое. Нужно лишь освоить ряд навыков и попробовать.

Хорошая новость в том, что делать бизнес в Москве намного проще, чем где бы то ни было. Причин две. Первая — в нашем городе ну очень много денег. И заработать при желании можно на чем угодно: от продажи носков до девелопмента. Вторая причина: у нас самый благоприятный в стране бизнес-климат. Сегодня в Москве более 790 тысяч мелких и средних фирм. Это 13 процентов всего малого и среднего бизнеса страны. Наш малый и средний бизнес обеспечивает работой 2,2 миллиона человек. Если учесть, что в столице около семи миллионов экономически активного населения, то получается, предприниматели способны обеспечить работой практически каждого третьего.

Да, бизнес — это всегда риск. Да, не у каждого хватит решимости. Но не хватает ее, кстати, именно потому, что мы о бизнесе почти ничего не знаем. Ведь больше всего страшатся неизвестного, правда? А если ребенку с малых лет объяснять что и как, то, согласитесь, он вырастет без этой дурной фобии «свободного экономического плавания». В общем, я думаю, сводить ребенка на занятия стоит. Пусть попробует, поймет, глядишь, в памяти чего и отложится. Ведь мы росли в одной стране, а наши дети растут в другой. И чтобы в этой новой стране преуспеть, нужны другие взгляды на жизнь и другие умения. Давайте же их формировать. Если не в себе, то хотя бы в детях.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»