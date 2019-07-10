Евгений Тишковец заявил, что говорить об августовских аномалиях пока рано
• 14:01 • 10 июля 2019
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В ближайшие дни погода в столице будет дождливой
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Царьградом» отметил, что делать прогнозы о возможных августовских аномалиях пока преждевременно.
10 июля представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко в комментарии «РГ» сообщил, что в августе ожидаются погодные аномалии в ряде регионов РФ: температура будет выше нормы, также возможен дефицит осадков.
— Сейчас об этом вообще бессмысленно говорить. Гидрометцентр на июль обещал нам норму и выше нормы, а мы опять сваливаемся в глубокую осень, — отметил Тишковец.
Он также уточнил, что в последнее время Гидрометцентр часто ошибается с прогнозами.
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