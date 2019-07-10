Доступ к скульптуре «Дед Мазай и зайцы» в парке «Музеон» будет ограничен
Доступ к скульптуре «Дед Мазай и зайцы», которая находится в парке искусств «Музеон», будет ограничен. Пресс-служба парка Горького сообщила, что связано такое решение с систематическим исчезновением ушей у фигур зайцев.
Существует поверье, что для удачи в жизни нужно потереть уши зайца. Есть мнение, что пропажа фрагмента скульптуры может быть связана именно с этим.
Известно, что заячьи уши исчезают из композиции каждое лето на протяжении нескольких лет.
Скульптура «Дед Мазай и зайцы» создана Александром Таратыновым по сюжету стихотворения Николая Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». Она состоит из фигуры Деда Мазая и восьми зайцев в лодке. Сейчас те самые зайцы по сей день сидят в лодке без ушей. Об этом сообщает РИА Новости.
Читайте также: Уникальные модели барельефов нашли реставраторы павильона «Биология»