Тело человека обнаружили на козырьке торгового центра в Москве
• 14:42 • 10 июля 2019
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Тело отправлено на экспертизу
Фото: Следственный комитет РФ
Тело человека обнаружено на козырьке торгового центра в Басманном районе Москвы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МВД по столице.
Инцидент произошел по адресу: улица Мясницкая, дом 10, строение 1. Тело сняли с козырька и отправили на экспертизу.
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