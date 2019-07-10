Мать выронила ребенка из коляски в автобусе и обвинила в этом водителя
• 15:01 • 10 июля 2019
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Мать не пристегнула ребенка, поэтому тот выпал из коляски
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
В соцсетях распространяется видеоролик, снятый скрытой камерой в одном из красноярских автобусов. Судя по ролику, мать, разговаривающая по телефону, выронила ребенка из коляски. Инцидент произошел 27 июня, но видео появилось только сейчас.
Судя по всему, ребенок не был пристегнут, поэтому упал во время спуска по ступеням автобуса. Видно, как прохожие помогают женщине поднять малыша, а мать его успокаивает.
Как сообщает РЕН ТВ, в падении ребенка мать обвинила водителя рейсового автобуса, поскольку транспортное средство якобы качнулось. Но съемка не подтвердила это обвинение. Состояние ребенка не уточняется.
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