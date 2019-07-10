Эксперт пояснил необходимость углубления интеграционных процессов в Евразии
Россия при поддержке Индии и Китая создает в Евразии «политического гиганта» для противостояния США. Такое заявление в комментарии ФБА "Экономика сегодня" сделал генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Глава МИД Сергей Лавров 10 июля назвал углубление интеграционных процессов в Евразии одним из приоритетов во внешней политике РФ. Он подчеркнул необходимость развития потенциала Евразийского экономического союза, расширение гуманитарного взаимодействия, передает rueconomics.ru.
Интеграция в Рамках ЕАЭС приносит странам пользу по нескольким причинам, отмечает Дмитрий Журавлев. Во-первых, это способ взаимного экономического развития, обмен технологиями и достижениями. Кроме того, благодаря процессам интеграции страны смогут противостоять США по многим вопросам.
— Мы на уровне ЕАЭС, ШОС и других интеграционных объединений Евразии будем отстаивать свои права в политической конкуренции с США и Западом, — подчеркнул Журавлев.
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