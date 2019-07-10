Взгляните в их глаза

В старом нашем семейном альбоме, где бронзовые уголки и коверкотовая обложка, есть один черно-белый снимок. Четверо парней — буйные шевелюры и бритые головы, толстые кожанки и тощие пиджаки поверх свитера. Общее у них только в глазах — все они как бы подсвечены каким-то внутренним светом, кажется, что за границами снимка стояла мощная лампа и ее блики отразились в и без того светлых, почти прозрачных, глазах ребят.

На обороте карточки есть надпись, которую, право, стоит процитировать: «Когда взглянешь в эти рожи, / Вспомни юность наших дней. / В потоках жизни оголтелой / Донбасса каменных углей. Какого-то апреля 1930 года». Тот, кому адресована подпись, погиб спустя одиннадцать лет. Я не знаю, жалел ли он себя, когда вокруг вставала дыбом земля и засыпало дерном и щепой блиндажи, стрелковые ячейки, глаза, рты... Но в его судьбе были «потоки жизни оголтелой».

Умирать солдатами в России и сейчас не разучились. А вот огня в глазах людей больше нет. Есть то, чего не было у наших дедов в 20–30-е годы прошлого века: смартфоны и коллиматорные прицелы, вездеходы и беспилотники, многое-многое другое, что дарит нам цифровой информационный век. А огня нет.

Я точно знаю: этот внутренний огонь можно разжечь. Но для этого все-все-все должны истово верить в то, что делают или готовятся сделать. Так, как в 20-х, когда власть в руках победившей молодости творила магию: рушилось время, сворачивалось пространство, расточались враги и послушно виляли реки. Та магия, осуществляемая прямо на глазах впервые поверившим в свои силы народом, до сих пор звенит на желтых или серых страницах книг Гайдара, Алексея Толстого, Платонова, Катаева, Островского, Бабеля...

Огня в глазах людей больше нет. Есть то, чего не было у наших дедов в 20–30-е годы прошлого века: смартфоны и коллиматорные прицелы, вездеходы и беспилотники Фото: Ольга Чернякова для газеты «Вечерняя Москва»

Конечно, вся целиком государственная пропаганда была направлена на то, чтобы разрушить «вороньи слободки», осколки старого мира «единоличников, кустарей и кулаков», но мне иногда кажется, что можно было так и не жать. Полуголодная, оборванная, нищая, но свободная рабочая молодежь уверенно и дружно, иногда ожесточенно строила свой прекрасный дворец будущего, не замечая или пропуская торчащие гвозди и проваливающиеся балки. Тупиковые лестницы и косые окна. Главное — и в это они верили твердо — фундамент заложен и поставлен правильно да чертеж верен!

...И до, наверное, конца 60-х годов они и их дети верили, что это так. У меня нет точного ответа, почему исчерпался магический источник, что соединял их вместе и дарил возможность творить невозможное. Может, постулаты веры, казавшиеся реальностью в 20-е, спустя четыре десятка лет вызывали лишь разочарование и циничные усмешки?

А потом глаза погасли. Вместо веры — зарплата, вместо силы — мечта о «Волге», вместо дружбы — династические браки, вместо Туркестано-Сибирской магистрали — Бужумбура, а то и Париж. «Надышаться можно только ветром!»

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