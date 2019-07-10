А «ВАЗ» и ныне там: почему во дворах копятся покинутые владельцами машины

Осенью 2018 года на пересечении улицы Тихомирова и Заревого проезда, прямо на пешеходном переходе, «из ниоткуда» возник автомобиль. Сейчас 2019 год, а машина все стоит, рассказал местный житель Дмитрий Каменский.

— Автомобиль с «зебры» нужно убрать, он стоит в нарушение правил. Перекрывает обзор на пешеходном переходе, — пожаловался москвич.

Он не раз обращался в управу с жалобой на существующую проблему и даже получил обещание, что автохлам уберут в ближайшее время. Но «воз и ныне там».

Пока шел от метро, насчитал на улице Тихомирова как минимум еще два брошенных автомобиля со спущенными колесами и без номеров. Многострадальные, судя по вмятинам, «Жигули» мешали работникам коммунальных служб укладывать бордюр.

— А ну-ка взяли! — скомандовал бригадир Мухтар Абияров. Пятеро рабочих дружно схватили «жигуленка» под крылья и переставили на другое место.

Пять рабочих заменяют эвакуатор, грустно шутит бригадир Абияров. По его словам, все автовладельцы на улице Тихомирова были загодя уведомлены о том, что будет ремонт и авто придется убрать. Но записка под стеклоочистителем этих «Жигулей» успела запылиться. В управе района не впервые обещают, что скоро все машины уберут. Но время идет, а автохлам стоит на месте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Иванов, пресс-секретарь префектуры СВАО:

— У брошенной машины есть номера, и она не разукомплектована, значит, по закону трогать ее нельзя. Это частная собственность. С владельцем пытались связаться, соблюдая все законные процедуры. Бесполезно. Возможно, владелец не живет по месту регистрации. Все сроки вышли, а машина мешает службам. Придется силами работников управы сдвинуть ее с пешеходного перехода, а в дальнейшем — эвакуировать.

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