Июнь, ночи заканчиваются, едва начавшись. Во дворе слушают музыку несколько пар, судя по репертуару — старшеклассники.

Молодежь шумит, двор молчит. Одна за другой хлопают форточки и балконные двери. Старые дома как будто горько вздыхают, закрываясь от прохлады, жасмина, буйной юности.

Подростки отдыхают во дворе своего детства. Им не приходит в голову, что соседям мешают вчерашние шалуны из песочницы. Уже сильно за полночь. Что-то вдруг прерывает веселье, музыку выключают. Только что хохотавшая барышня заходится возмущенным воем:

— За что? Ну если что-то не нравится, выйди, скажи по-русски! Арбузом-то зачем?

Двор молчит, но уже не кажется молодежи родным. За любым из темных окон может скрываться подлый метатель арбузных корок.

Сначала, попрощавшись, уходит одна пара. Обиженная продолжает возмущаться. Уходят еще несколько товарищей, забирают с собой музыку. Девушка остается со своим парнем. Парень уговаривает пойти домой, но подруга ему попалась с активной жизненной позицией, она громко требует обидчика, хочет посмотреть ему в глаза. Двор недружелюбно молчит.

— Я тебя найду! Я тут живу всю жизнь, меня все знают! — обещает она напоследок и, всхлипывая, позволяет себя увести.

Старые дома светлеют. Ранний летний рассвет на пороге. Хлопая, вновь раскрываются форточки, впуская прохладу и отвоеванную арбузными корками тишину.

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