Международный рыбопромышленный форум стартовал в Петербурге

10 июля в Санкт-Петербурге стартовали III Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии. Участниками мероприятий стали делегации из 30 регионов России и 25 стран мира.
Россию на форуме представят первый заместитель председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и глава Камчатского края Владимир Илюхин.
В ходе серии дискуссий участники мероприятия обсудят использование водных биоресурсов. Также участники затронут вопросы развития отрасли и освоения Арктики.
Также для участников форума запланированы дегустационная программа и серия мастер-классов, сообщает издание «Невские новости».
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