Врач назвал способ избавления от головной боли
Избавиться от головной боли можно с помощью массажа. Соответствующий совет дал врач-реабилитолог Полад Байрамов.
Массаж необходимо начинать с висков мягкими круговыми движениями. После следует приходить к верхней части лба и затылку.
В другом упражнении нужно наклонить голову вправо, положив правую ладонь на левое ухо. Правая рука в это время должна быть прижата к пояснице тыльной стороной ладони. В таком положении следует задержаться примерно на 20 секунд. После этого сменить сторону. Данное упражнение необходимо повторить 2–3 раза в каждую сторону.
Еще одно упражнение направлено на разминку шеи и плеч. Ладонь нужно положить на заднюю поверхность шеи и размять мышцы пальцами, двигаясь снизу вверх. Затем поменять сторону.
Если после массажа головная боль не проходит или усиливается, следует обратиться к врачу, пишет издание «Аргументы и факты».
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