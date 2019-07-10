Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская отправились на отдых в Сочи
• 16:45 • 10 июля 2019
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Прохор Шаляпин поделился красочными фото с отдыха
Фото: https://www.instagram.com/p/BzsUsPwHd4n/
Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская проводят время на отдыхе в Сочи. Певец поделился с поклонниками красочными фото, сообщает Утро.ру.
— Ну вот мы и в Сочи! — подписал он снимок.
Виталина Цымбалюк-Романовская отметила, что не была в Сочи с 1994 года, добавив, что очень любит местную природу.
Некоторые подписчики артиста упрекнули Шаляпина в жадности, отметив что несколько недель он провел на отдыхе за границей в одиночестве, а для путешествия с возлюбленной выбрал российский курорт.
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