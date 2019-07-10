Журавлев: Новый законопроект Рады ставит крест на улучшении российско-украинских отношений

На рассмотрение Верховной рады поступил законопроект о введении уголовной ответственности за непризнание Крыма и части Донбасса украинскими. Подразумевается, что человек за соответствующие действия может получить реальный уголовный срок вплоть до 12 лет заключения. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Дмитрия Журавлева, что стоит за инициативой украинских парламентариев.

— Вот уже более пяти лет как Крым российский. До сих пор данная мудрая мысль в голову украинских парламентариев не попадала. Причем Рада все эти годы никогда не была пророссийской. Тут речь идет о том, что ребята впервые поняли, что российским Крым признан украинским народом. И в чем сила этого закона? Он снимает возможность любой дискуссии в любой форме на эту тему. Таким образом, все, кто будут предполагать такую возможность, становятся преступниками. Этим законом украинская сторона подтверждает то, что их претензии на Крым в действительности не бесспорны. Если бы она считали их таковыми, то закон не был бы нужен, — рассказал Дмитрий Журавлев.

Возможно, такой законопроект — это попытка оказать влияние на Зеленского, считает Журавлев. Но президент Украины не придерживается какой-то конкретной идеологии. Судьба данного документа определит вектор дальнейшего государственного правления Зеленского.

— Если бы Зеленский в первый день своего правления сказал, что Крым российский, то законопроект был бы направлен против него. Сейчас же этот закон заставит президента определиться. Но это ничего не изменит. Крым мы не отдадим, а дискуссию на эту тему можно вести вечно, как в случае с Сахалинскими островами. Подобные переговоры бесконечны, как Вселенная, — подчеркнул политолог.

Закон, как отметил политолог, в случае его принятия Радой ставит крест на улучшении российско-украинских отношений, а «ухудшить их уже невозможно».