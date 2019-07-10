Цифровой человек: зачем людям будут вживлять чипы под кожу

Мы привыкли платить за продукты и проникать в подземку прикосновением смартфона. Однако недалек тот час, когда тот же фокус удастся проделывать ладонью.

Все дело в крошечных чипах, которые вживляют под кожу и которые по своим функциям повторяют NFC-метку (Near Field Communication — «ближняя бесконтактная связь». — «МВ») в вашем телефоне. Такое устройство можно запрограммировать под любые нужды, от отображения виртуальной визитки или цифрового ключа от двери до транспортной карты и кошелька.

После программирования достаточно будет ввести девайс под кожу — и все, вы больше никогда не потеряете свою «Тройку» или пропуск на работу.

На самом деле технология не нова. Еще в начале 2000-х годов подобные методы начали использовать для внедрения GPS и чипов домашним животным. С тех пор эти устройства уменьшили до вполне комфортных размеров и для человека — 2 на 15 миллиметров.

При наличии определенных навыков такую «пилюлю» можно даже ввести самостоятельно. Но лучше поискать знакомого врача, который знает, как правильно обращаться с большим шприцем.

Официально установить чип в нашей стране пока нельзя. Так что, если решили стать киборгом или, как их еще называют, биохакером, то придется заказывать устройство за рубежом.

Где записаться

Если появилось желание чипироваться самому, то для этого лучше всего будет отправиться в Бельгию, где активно функционирует стартап Epicenter. Эта компания чипирует и частных энтузиастов, и целые коллективы по заказу работодателя, которому по каким-то причинам нужно всегда знать, находится ли человек на месте в рабочее время, куда он ходит, какие двери открывает. Рядовым сотрудникам устройство дает контроль над техникой.

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